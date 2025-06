L'Iran exige des "garanties" américaines sur la levée des sanctions dans les négociations nucléaires

L'Iran a exhorté lundi les États-Unis à fournir une garantie formelle qu'ils lèveront les sanctions dans le cadre des négociations en cours sur le programme nucléaire de la République islamique. "Nous voulons la garantie que les sanctions soient effectivement levées", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaeil Baqaei lors d'une conférence de presse à Téhéran. "Jusqu'à présent, la partie américaine n'a pas voulu clarifier cette question", a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent au lendemain d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) révélant que l'Iran a intensifié sa production d'uranium enrichi à 60%, proche du niveau de 90% requis pour les armes atomiques. L'envoyé américain dans les négociations nucléaires a déclaré le mois dernier que l'administration Trump s'opposerait à tout enrichissement. "Un programme d'enrichissement ne peut plus jamais exister en Iran. C'est notre ligne rouge. Aucun enrichissement", a affirmé Steve Witkoff à Breitbart News.

L'Iran a promis de continuer à enrichir l'uranium "avec ou sans accord" sur son programme nucléaire. Les États-Unis ont transmis à l'Iran une proposition d'accord nucléaire que la Maison Blanche juge "acceptable" et dans son "meilleur intérêt" d'accepter, selon des médias américains samedi. Le New York Times, citant des responsables familiers des échanges diplomatiques, indique que la proposition demande à l'Iran d'arrêter tout enrichissement et suggère la création d'un groupement régional pour produire de l'énergie nucléaire. L'Iran a mené cinq rounds de négociations avec les États-Unis pour remplacer l'accord abandonné par Trump en 2018.