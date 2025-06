L'Iran infiltre la gauche française depuis 40 ans, révèle un ancien espion

Articles recommandés -

Matthieu Ghadiri, ancien agent infiltré dans les services iraniens entre 1984 et 1990, dévoile les méthodes d'influence de Téhéran en France. Ses révélations éclairent d'un jour nouveau la stratégie iranienne de manipulation de l'opinion occidentale.

Trois critères de recrutement

Dès 1983, le ministère du renseignement iranien, créé avec l'aide soviétique, ciblait "les intellectuels et personnalités de la gauche et de l'extrême-gauche" selon trois conditions : être anti-impérialiste, anticolonialiste et antisioniste. "Il y a pratiquement plus de 40 ans, ils cherchaient déjà à trouver des relais en France pour faire passer leurs messages", explique Ghadiri.

La cause palestinienne comme "fond de commerce"

L'expert révèle que "c'est l'ayatollah Khomeini qui a inventé le mot islamophobe" et qui "a voulu que le drapeau palestinien soit partout". Une stratégie payante : "Dans les années 70, on ne voyait pas le drapeau palestinien dans les manifestations de gauche. Aujourd'hui, on voit le drapeau de la République islamique dans les manifestations à Paris."

Alliance contre l'Occident

Ghadiri décrit une "internationale islamiste" unissant "les chiites d'Iran et les sunnites des Frères musulmans" avec un objectif commun : "islamiser l'Occident, mais ils ne peuvent pas islamiser l'Occident tant qu'ils n'ont pas anéanti Israël."

Le peuple iranien soutient Israël

Paradoxalement, l'ancien espion témoigne du soutien massif des Iraniens aux frappes israéliennes : "C'est incroyable leur réaction. Ils n'arrêtent pas de dire 'Bibi, merci'." Il conclut : "Les Iraniens veulent un régime démocratique et laïque. Ils pourront vivre en paix avec tous leurs voisins, y compris Israël."