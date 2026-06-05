L’Iran juge le projet d’accord avec les États-Unis encore trop flou

Alors que les discussions indirectes entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent autour du programme nucléaire iranien, un proche conseiller du guide suprême Mojtaba Khamenei a mis en garde contre les nombreuses zones d’ombre qui subsistent dans le projet d’accord actuellement à l’étude.

Mohsen Rezaei, conseiller du guide suprême, a déclaré à la télévision d’État iranienne que plusieurs questions fondamentales restaient sans réponse. Selon lui, l’administration du président Donald Trump cherche à pousser l’Iran à accepter les conditions américaines sans clarifier certains éléments jugés essentiels par Téhéran. Il a estimé que les principaux différends entre les deux parties n’avaient pas encore été résolus, malgré la poursuite des négociations.

Ces déclarations contrastent avec l’optimisme affiché ces derniers jours par Donald Trump. Le président américain a affirmé mercredi que les discussions progressaient favorablement et qu’un accord pourrait être conclu "d’ici le week-end". Selon lui, l’Iran serait proche de signer un texte, tout en réaffirmant son souhait de voir l’uranium enrichi iranien placé sous contrôle américain dans un avenir proche.

Trump a également rejeté les informations faisant état d’une interruption des pourparlers. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a assuré que les échanges entre Washington et Téhéran se poursuivaient quotidiennement. Il a toutefois exhorté les dirigeants iraniens à prendre une décision rapide, affirmant qu’il était temps pour la République islamique de conclure un accord après des décennies de tensions.

Le président américain a par ailleurs réitéré sa principale exigence : empêcher définitivement l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. Il a une nouvelle fois critiqué l’accord conclu sous la présidence de Barack Obama, estimant qu’il ouvrait la voie à un programme nucléaire militaire. À l’inverse, Trump assure que l’accord actuellement négocié aurait pour objectif d’empêcher durablement Téhéran d’accéder à l’arme atomique.

Malgré les déclarations encourageantes de Washington, les propos de Mohsen Rezaei montrent que des divergences importantes persistent encore entre les deux pays, laissant planer l’incertitude sur l’issue des négociations.