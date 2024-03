L'Iran, la Russie et la Chine présentent leurs navires lors d'un exercice naval conjoint dans le golfe d'Oman

La Chine, l'Iran et la Russie ont entamé un exercice naval conjoint dans le golfe d'Oman, une voie navigable cruciale près de l'embouchure du golfe Arabo-Persique, ont déclaré des responsables mardi.

Des images diffusées par la télévision d'État chinoise et une vidéo publiée par la marine russe ont montré l'exercice en cours, baptisé "Ceinture de sécurité maritime 2024". La Chine a envoyé le destroyer à missiles guidés Urumqi et la frégate à missiles guidés Linyi à l'exercice. Les forces russes sont dirigées par le Varyag, un croiseur de classe Slava. Plus de 20 navires, bâtiments et bateaux de combat des trois pays, ainsi que des hélicoptères navals, participent à l'exercice.

La télévision d'État iranienne a cité le porte-parole de l'exercice, l'amiral Mostafa Tajaddini, qui a déclaré que l'exercice des trois nations - leur quatrième depuis 2019 - visait également à améliorer le commerce, à lutter contre "la piraterie et le terrorisme, à soutenir les activités humanitaires et l'échange d'informations dans le domaine du sauvetage". L'Iran a renforcé sa coopération militaire avec Pékin et Moscou en réponse aux tensions régionales avec les États-Unis, notamment en raison de la fourniture de drones militaires à la Russie qui sont maintenant utilisés dans la guerre de Moscou contre l'Ukraine. L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Oman, le Pakistan et l'Afrique du Sud sont des observateurs de l'exercice. Depuis 2019, le Golfe d'Oman a été le théâtre d'une série d'attaques que les États-Unis ont imputées à l'Iran, ainsi que de saisies de navires par Téhéran. Un cinquième du pétrole échangé passe par le détroit d'Ormuz, l'étroite embouchure du golfe Persique.