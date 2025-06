L'Iran lance une chasse aux espions massive après les frappes israéliennes

Articles recommandés -

Ébranlé par l'ampleur des frappes israéliennes de ce mois, l'Iran mène une vaste campagne de traque contre les infiltrés et espions présumés, mobilisant la population dans cette opération, a rapporté The New York Times. Les autorités ont arrêté des centaines de personnes, accéléré les procès et exécutions d'espions présumés, et adopté en urgence une loi élargissant l'usage de la peine de mort pour espionnage.

Cette répression massive, qui perdure même après le cessez-le-feu de la semaine dernière, suscite des craintes qu'elle ne devienne une nouvelle purge contre les opposants politiques, dans la tradition répressive du régime.

La paranoïa iranienne n'est pas infondée. Israël a historiquement réussi à infiltrer l'Iran pour collecter des renseignements et mener éliminations et sabotages. Lors du récent conflit, Jérusalem a démontré sa capacité à constituer des réseaux et lancer des attaques depuis l'intérieur du territoire iranien.

Les autorités iraniennes rapportent plusieurs indices pointant vers le Mossad : des missiles israéliens assemblés et déployés dans le pays, et la découverte de milliers de mini-drones d'attaque à Téhéran. Ces opérateurs au sol utilisaient des planques pour assembler missiles et drones, puis les transportaient secrètement.

Une répression disproportionnée

Malgré la compréhension relative des Iraniens face aux préoccupations sécuritaires, les organisations de défense des droits humains dénoncent une campagne affectant disproportionnellement les minorités ethniques et religieuses, les opposants et les étrangers. Amnesty International condamne des procès "grossièrement inéquitables" et des exécutions, qualifiant ces actions de "tentative mal avisée de projeter la force". Beaucoup d'arrestations se sont faites sans mandats, les détenus étant privés d'accès aux avocats.

L'Iran mobilise désormais la population, publiant des avis sur les réseaux sociaux avec des caricatures de saboteurs, pour identifier ces cellules clandestines.