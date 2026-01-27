L’Iran menace l’UE sur le dossier des Gardiens de la Révolution

L’Iran a mis en garde l’Union européenne contre de « conséquences destructrices » si le corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) venait à être inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes. Cette réaction fait suite à l’initiative annoncée par l’Italie, dont le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré vouloir proposer officiellement cette désignation à ses homologues européens.

Selon l’agence officielle iranienne Irna, Téhéran a convoqué l’ambassadeur d’Italie pour dénoncer des déclarations jugées « irresponsables » et exhorter Rome à « reconsidérer sa position erronée sur l’Iran ». Les autorités iraniennes estiment qu’une telle décision marquerait une escalade politique majeure dans les relations entre l’UE et la République islamique.

Antonio Tajani a justifié sa démarche par les violences ayant frappé la population civile lors des récentes manifestations en Iran. Ces protestations, initialement déclenchées par des revendications économiques, se sont transformées début janvier, selon Téhéran, en « émeutes dirigées depuis l’étranger » visant à déstabiliser le régime. Les autorités iraniennes affirment que plus de 3 100 personnes ont été tuées, dont une majorité de membres des forces de sécurité ou de simples passants, tandis que des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan bien plus lourd.

À Bruxelles, plusieurs sources diplomatiques indiquent que les Vingt-Sept devraient néanmoins adopter de nouvelles sanctions ciblées contre de hauts responsables des Gardiens de la Révolution. En revanche, faute d’unanimité, l’inscription formelle du CGRI sur la liste des organisations terroristes de l’UE apparaît, à ce stade, peu probable.

La France, selon le ministre du Commerce, soutient et participe à l’élaboration de sanctions européennes renforcées contre les Gardiens de la Révolution. Le dossier illustre les tensions persistantes entre l’Union européenne et l’Iran, dans un contexte régional et intérieur marqué par la répression, l’isolement diplomatique et un mouvement de contestation désormais en net reflux.