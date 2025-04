"L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire" : Trump clarifie sa position sur une possible frappe israélienne

Face aux révélations du New York Times selon lesquelles il aurait bloqué une attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, Donald Trump a tenu à préciser sa position lors d'une déclaration à la presse. Le président américain y développe une vision nuancée, oscillant entre fermeté sur le dossier nucléaire et main tendue au peuple iranien.

"Je ne suis pas pressé"

"Je ne dirais pas que j'ai écarté [cette option]. Je ne suis pas pressé de le faire parce que je pense que l'Iran a une chance d'avoir un grand pays et de vivre heureux sans mort, et j'aimerais voir cela. C'est ma première option", a déclaré Trump, tempérant les informations selon lesquelles il aurait formellement opposé son veto à une action militaire israélienne.

Le président américain laisse néanmoins planer la menace d'une "seconde option" qui serait, selon ses mots, "très mauvaise pour l'Iran", tout en exprimant son espoir que Téhéran soit disposé à négocier : "Je pense que l'Iran veut discuter. J'espère qu'ils veulent discuter. Ce sera très bien pour eux s'ils le font."

Un éloge du peuple iranien

Dans un discours aux accents parfois conciliants, Trump a souligné sa considération pour le peuple iranien : "J'aimerais voir l'Iran prospérer à l'avenir et réussir admirablement. Je connais le peuple iranien. Ce sont des gens incroyables, ils ont toujours été très intelligents, très énergiques, des gens qui réussissent, et je ne veux rien faire qui puisse blesser qui que ce soit." Cette main tendue s'accompagne toutefois d'une ligne rouge non négociable : "L'Iran ne peut pas avoir d'arme nucléaire. C'est assez simple. C'est vraiment simple. Nous ne cherchons pas à prendre leur industrie. Nous ne cherchons pas à prendre leurs terres. Tout ce que nous disons, c'est que vous ne pouvez pas avoir d'arme nucléaire."

Critique de l'accord Obama

Le président américain en a profité pour justifier à nouveau sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu sous l'administration Obama : "L'accord qui a été conclu avec Obama, cet accord aurait déjà expiré. C'était un accord terrible. Il aurait expiré, et cela leur donnait une voie claire vers une arme nucléaire." "Je ne l'aurais pas accepté. C'est pourquoi j'ai mis fin à l'accord. Premièrement, il était beaucoup trop court. Vous savez, quand des pays sont impliqués, vous ne faites pas d'accords à court terme. Ce sont des pays avec une longue vie", a-t-il expliqué avant de conclure que sa décision d'alors était "une grande résiliation".

Entre dialogue et menace

Trump conclut son intervention en réitérant sa double approche : "J'aimerais voir l'Iran prospérer, et ils peuvent le faire, je pense, très facilement, ou ils peuvent le faire de l'autre façon. L'autre façon ne sera pas bonne pour eux. Ce sera vraiment mauvais pour eux."

Cette déclaration intervient alors que les tensions entre Israël et l'Iran sont à leur comble après les frappes israéliennes du début du mois en territoire iranien, en réponse à l'attaque iranienne du 13 avril. L'administration Trump semble ainsi privilégier une approche diplomatique tout en maintenant l'option militaire sur la table, une position que certains observateurs qualifient de "pression maximale 2.0", en référence à sa stratégie lors de son premier mandat.