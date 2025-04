L'Iran opposé au transfert de son uranium enrichi vers un pays tiers

Téhéran s'oppose fermement à la proposition américaine de transférer son stock d'uranium hautement enrichi vers un pays tiers, comme la Russie, dans le cadre des efforts de Washington pour limiter le programme nucléaire civil iranien. Cette question constitue l'un des principaux obstacles aux pourparlers initiés à Mascate, au sultanat d'Oman, entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff.

L'Iran insiste pour que son stock d'uranium, accumulé ces quatre dernières années, demeure sur son territoire sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Téhéran présente cette position comme une mesure de précaution.

"Si le stock quittait l'Iran et que les États-Unis se retiraient de l'accord, nous devrions recommencer à zéro l'enrichissement d'uranium - nous serions effectivement punis pour une violation commise par Washington", explique une source proche des négociations.

Le prochain cycle de discussions se tiendra samedi à Rome, sous l'égide de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, dans ce qui apparaît comme un geste politique de Trump envers l'Italie. Cette décision marginalise les principales puissances européennes dans les négociations, Oman continuant d'agir comme médiateur.

Selon Mohamed Amersi, de l'Institut de recherche en politique étrangère : "Meloni est un choix intéressant puisqu'elle semble être la dirigeante européenne qui entretient la meilleure relation personnelle avec Trump, davantage que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni." L'Iran négocie sous la menace de nouvelles sanctions et d'une possible attaque militaire américaine contre ses installations nucléaires. L'économie iranienne étant en déclin, Téhéran souhaite ardemment attirer des investissements directs en levant les sanctions américaines.