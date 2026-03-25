L’Iran pose des conditions jugées "irréalistes" pour un cessez-le-feu

Selon un article publié mercredi par le Wall Street Journal, des responsables iraniens ont transmis à l’administration Trump une série d’exigences élevées comme préalable à l’ouverture de négociations sur un cessez-le-feu. Parmi celles-ci figurent la fermeture de toutes les bases militaires américaines dans les pays du Golfe ainsi que le versement de compensations pour les frappes menées contre l’Iran.

Les représentants des Gardiens de la révolution auraient également réclamé un « nouvel ordre » dans le détroit d’Ormuz, permettant à Téhéran de prélever des taxes sur les navires qui y transitent, à l’image du modèle appliqué par l’Égypte dans le canal de Suez. L’Iran exigerait en outre des garanties solides contre toute reprise des hostilités, ainsi que l’arrêt des frappes israéliennes au Liban contre le Hezbollah.

Une fois ces conditions remplies, Téhéran souhaiterait la levée complète des sanctions internationales et le maintien de son programme de missiles sans négociation ni restriction. Un responsable américain cité par le quotidien a qualifié ces demandes de « ridicules et irréalistes », estimant, comme d’autres sources américaines et arabes, qu’elles compliquent davantage encore les perspectives d’accord qu’avant le début du conflit.

Toujours selon ces sources, les premiers messages dans ce nouveau cycle diplomatique ont été transmis par des médiateurs régionaux en fin de semaine dernière, Washington et Téhéran n’entretenant pas de contact direct à ce stade. De son côté, Donald Trump a affirmé récemment que les Iraniens avaient accepté de ne jamais se doter de l’arme nucléaire, assurant que des discussions étaient en cours avec « les bonnes personnes » en Iran, désireuses de conclure un accord. Il a également évoqué l’émergence de « nouveaux dirigeants » à Téhéran et mentionné un « cadeau » d’une grande valeur lié notamment aux ressources pétrolières et gazières dans la région du détroit d’Ormuz.