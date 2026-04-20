L'Iran refuse de négocier sur ses missiles, des blocages persistent sur le nucléaire

Des désaccords importants subsistent entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire, alors que les deux pays tentent de transformer le cessez-le-feu de deux semaines en accord durable. Une source iranienne de haut rang a indiqué à Reuters que les discussions se poursuivaient, mais que plusieurs points de friction restaient non résolus.

Selon cette source, les capacités défensives iraniennes, en particulier le programme balistique, ne feront l'objet d'aucune négociation avec Washington. Téhéran considère ses missiles comme un élément central de sa doctrine de dissuasion et refuse d'inclure ce sujet dans les pourparlers en cours.

La même source a également accusé les États-Unis de fragiliser les efforts diplomatiques en maintenant leur blocus dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

De son côté, Tsahal affirme avoir porté un coup majeur à l'industrie d'armement iranienne durant la guerre récente. L'armée israélienne assure avoir frappé l'ensemble des principaux sites utilisés pour développer les armes menaçant Israël, infligeant de lourds dégâts à la production de missiles balistiques. Selon Israël, l'Iran ne serait actuellement plus en mesure de fabriquer de nouveaux missiles.

Des responsables militaires israéliens ont toutefois estimé vendredi que Téhéran chercherait rapidement à restaurer une partie de ses capacités industrielles. Les services de renseignement israéliens évaluent qu'en l'absence de guerre lancée fin février par Israël et les États-Unis, l'Iran aurait pu disposer d'un stock d'environ 8.000 missiles balistiques d'ici un an et demi.

Toujours selon ces évaluations, l'Iran pourrait à nouveau accumuler plusieurs milliers de missiles dans les prochaines années, selon plusieurs facteurs : un éventuel accord avec Washington imposant des restrictions, l'accès à des matières premières ou équipements fournis par des alliés comme la Chine, ainsi que les ressources financières consacrées à la reconstruction de son industrie militaire.