L'Iran rejette les accusations françaises concernant son implication dans le conflit ukrainien

Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement réagi vendredi aux propos du président français Emmanuel Macron, qualifiant d'"infondées et fausses" ses allégations sur une implication de Téhéran dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"La République islamique d'Iran ne s'immisce pas dans le conflit ukrainien et maintient sa position de principe contre la guerre, tout en plaidant pour la résolution du conflit par le dialogue", a déclaré Esmaeil Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans des propos rapportés par l'agence de presse nationale IRNA.

Le diplomate iranien a fermement rejeté les accusations formulées mercredi par Emmanuel Macron lors d'une allocution télévisée, y voyant la manifestation d'un "manque de sérieux de la France dans le rétablissement de la paix et de la stabilité en Europe et dans le monde". Le différend diplomatique fait suite aux déclarations du président français le 5 mars, dans lesquelles il accusait directement la Russie d'utiliser du matériel iranien dans sa guerre contre l'Ukraine et de fournir des armes à Téhéran en contrepartie.

"La Russie a déjà transformé le conflit ukrainien en un conflit mondial. Elle a mobilisé des soldats nord-coréens et des équipements iraniens sur notre continent, tout en aidant ces pays à s'armer davantage", avait affirmé le chef d'État français. Cette passe d'armes diplomatique s'inscrit dans un contexte plus large de pressions occidentales sur l'Iran. Kiev et ses alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions à la République islamique, l'accusant de fournir à la Russie des équipements militaires destinés aux opérations en Ukraine.

Téhéran a systématiquement démenti ces allégations, comme le rappelle cette nouvelle prise de position officielle. En conclusion de sa déclaration, le porte-parole iranien a exhorté les responsables français à "cesser le jeu des reproches, assumer leurs responsabilités et erreurs en matière de paix et sécurité régionale et internationale, et s'efforcer de les corriger." Cette tension entre Paris et Téhéran intervient alors que les relations entre l'Iran et les puissances occidentales traversent déjà une période particulièrement difficile sur plusieurs dossiers, notamment celui du nucléaire iranien et des droits humains.