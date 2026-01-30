L'Iran se dit prêt à négocier avec les États-Unis, mais "pas sous la menace"

L’Iran se dit disposé à reprendre des négociations avec les États-Unis, tout en posant des lignes rouges claires, dans un contexte de fortes tensions régionales. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que Washington avait, à plusieurs reprises, sollicité l’ouverture de discussions par l’intermédiaire de canaux indirects et continuait de renouveler ces demandes.

« Nous n’avons aucun problème à engager des négociations, mais elles ne peuvent pas commencer sous la menace », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Selon lui, toute reprise du dialogue suppose que les États-Unis renoncent à leurs pressions et à leurs menaces. Araghchi a toutefois été catégorique sur un point : les capacités balistiques et le système de défense de l’Iran ne feront jamais partie des négociations. Il a également souligné que Téhéran était prêt à des pourparlers uniquement s’ils étaient « équitables et fondés sur le respect mutuel ».

Ces déclarations sont intervenues alors qu’Araghchi se trouvait en Turquie pour des discussions avec son homologue Hakan Fidan, dans un climat marqué par les spéculations autour d’une possible escalade militaire entre l’Iran et les États-Unis.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de relancer les discussions sur le programme nucléaire iranien afin de réduire les tensions au Moyen-Orient. Ankara s’oppose fermement à toute intervention étrangère contre l’Iran, une position que la Turquie affirme transmettre clairement à ses partenaires internationaux.

Hakan Fidan a également appelé Washington et Téhéran à revenir à la table des négociations pour résoudre leurs différends par la voie diplomatique. Dans le même temps, il a accusé Israël de chercher à convaincre les États-Unis de lancer une action militaire contre l’Iran, une perspective que la Turquie juge dangereuse pour la stabilité régionale.