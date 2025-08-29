L'Iran se dit prêt à reprendre les négociations sur le nucléaire si le E3 fait preuve de "bonne volonté"

Articles recommandés -

L’Iran s’est déclaré prêt à reprendre des discussions "justes" sur son programme nucléaire, à condition que les pays occidentaux fassent preuve de "bonne volonté". L’annonce a été faite jeudi par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans une lettre adressée à la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, quelques heures après que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont décidé d’activer le mécanisme de "snapback".

Ce mécanisme, prévu dans l’accord nucléaire de 2015, permet de réimposer automatiquement les sanctions de l’ONU contre l’Iran qui avaient été levées à l’époque. Les trois pays européens (E3) ont pris cette décision à la veille d’une échéance cruciale : passé le mois d’octobre, ils auraient perdu leur droit d’activer la procédure.

Dans leur lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU, les E3 justifient leur décision par les violations continues par l’Iran des engagements pris dans le cadre de l’accord sur le nucléaire. Ils reprochent notamment à Téhéran d’avoir accumulé d’importants stocks d’uranium enrichi et de refuser la reprise des inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Abbas Araghchi a affirmé que son pays restait disposé à "reprendre des négociations diplomatiques équilibrées", mais uniquement si les autres parties "font preuve de sérieux" et "s’abstiennent de tout acte qui compromettrait les chances de succès". Il a toutefois réitéré le refus de Téhéran d’entamer des pourparlers directs avec Washington, malgré la pression des Européens pour inclure les États-Unis dans un futur accord.

Les discussions de ces derniers jours ont été marquées par de fortes tensions. Selon plusieurs sources diplomatiques, l’Iran demeure furieux après le bombardement de ses installations nucléaires en juin, par les États-Unis et Israël. Ce contexte complique davantage les efforts de médiation européenne.

Une source diplomatique citée par Axios affirme que l’Iran n’a pour l’heure proposé "aucune concession concrète" pour relancer les négociations. Les Européens insistent pour que Téhéran reprenne les inspections de l’AIEA et s’engage de nouveau sur la voie diplomatique, sous peine de faire face à un isolement international accru et à des sanctions renforcées.