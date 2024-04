L'Irlande se rapproche de la reconnaissance de l'État palestinien

"L'Irlande est sur le point de reconnaître officiellement un État palestinien et souhaiterait le faire de concert avec l'Espagne et d'autres pays partageant les mêmes idées", a déclaré le nouveau Premier ministre irlandais, Simon Harris, à l'issue d'une rencontre avec son homologue espagnol.

L'Espagne et l'Irlande, qui défendent depuis longtemps les droits des Palestiniens, ont annoncé le mois dernier, aux côtés de Malte et de la Slovénie, qu'elles œuvreraient conjointement à la reconnaissance d'un État palestinien. Ces efforts interviennent alors que des appels sont lancés dans le monde entier en faveur d'un cessez-le-feu et d'une solution durable pour la paix dans la région. "Permettez-moi de dire ce soir que notre évaluation sur ce point se rapproche et que nous aimerions avancer ensemble dans cette direction", a déclaré M. Harris après avoir rencontré M. Sanchez, le Premier ministre espagnol. "Lorsque nous irons de l'avant, nous aimerions le faire avec le plus grand nombre possible d'autres personnes afin de donner du poids à la décision et d'envoyer le message le plus fort. Le peuple d'Israël mérite un avenir sûr et pacifique, tout comme le peuple de Palestine. Souveraineté égale, respect égal".

Israël a déclaré aux quatre pays de l'UE qui se sont engagés à progresser vers la reconnaissance de la Palestine que leur initiative équivaudrait à un "prix pour le terrorisme" qui réduirait les chances d'une résolution négociée de ce conflit vieux de plusieurs générations. La réunion avec M. Harris faisait partie d'une série de rencontres prévues cette semaine par M. Sanchez avec ses homologues de l'UE pour tenter d'obtenir un soutien en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien.

M. Sanchez a déjà déclaré qu'il s'attendait à ce que Madrid reconnaisse les Palestiniens d'ici le mois de juillet. Harris a affirmé que Dublin poursuivrait les discussions avec d'autres pays d'Europe et d'ailleurs partageant les mêmes idées, notamment lors de la réunion des dirigeants de l'Union européenne qui se tiendra la semaine prochaine. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheal Martin, a déclaré en début de semaine qu'il s'apprêtait à soumettre au gouvernement une proposition formelle sur la reconnaissance d'un État palestinien. Depuis 1988, 139 des 193 États membres des Nations unies ont reconnu l'existence d'un État palestinien.