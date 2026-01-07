L’ONU accuse Israël de mettre en place un "système d’apartheid" en Judée-Samarie

Les Nations unies ont accusé Israël de renforcer une politique de discrimination et de ségrégation à l’égard des Palestiniens en Judée-Samarie, décrivant une situation qui s’apparente de plus en plus à un "système d’apartheid". Une déclaration forte qui intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Israéliens et Palestiniens dans cette région.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé ce qu’il qualifie de "rétrécissement systématique" des droits fondamentaux des Palestiniens vivant en Judée-Samarie. Selon lui, les restrictions imposées à leur liberté de mouvement, l’inégalité d’accès aux ressources, ainsi que les procédures administratives et sécuritaires qui leur sont appliquées créent une forme particulièrement sévère de discrimination.

"Nous assistons à une asphyxie progressive des droits des Palestiniens, à une ségrégation et une discrimination qui rappellent les systèmes d’apartheid déjà observés dans l’histoire", a-t-il déclaré, appelant à une prise de conscience internationale et à des mesures urgentes pour "inverser cette dynamique".

Ces accusations s’inscrivent dans une longue série de critiques formulées par des organisations internationales et des ONG, qui dénoncent depuis des années la politique israélienne en Judée-Samarie, notamment la poursuite de l’expansion des implantations, les restrictions sécuritaires et les tensions permanentes sur le terrain.

Israël rejette catégoriquement ce type d'accusation, affirmant que les mesures en vigueur relèvent de la sécurité et non de la ségrégation raciale. Mais la prise de position officielle de l’ONU donne un poids politique supplémentaire au débat et risque d’alimenter de nouvelles controverses diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien.