L’ONU admet que ses rapports sont peu lus, selon un nouveau document

Un rapport récent de l’ONU, présenté vendredi par le secrétaire général António Guterres, révèle une crise d’efficacité au sein de l’organisation : ses milliers de rapports sont largement ignorés. Ce document, élaboré par l’équipe de réforme UN80, examine la mise en œuvre des mandats confiés par des instances comme l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité. En 2024, l’ONU a soutenu 27 000 réunions impliquant 240 organes et produit 1 100 rapports, une hausse de 20 % depuis 1990.

« Le volume écrasant de réunions et de rapports pousse le système – et nous tous – à un point de rupture », a déclaré Guterres. Il a souligné que « beaucoup de ces rapports ne sont pas largement lus », précisant que seuls 5 % des documents les plus consultés ont été téléchargés plus de 5 500 fois, tandis qu’un rapport sur cinq compte moins de 1 000 téléchargements. « Et un téléchargement ne signifie pas une lecture », a-t-il ajouté.

Parmi ses propositions, Guterres appelle à réduire le nombre de réunions et de rapports, tout en veillant à ce que ces derniers répondent pleinement aux exigences des mandats. Cette réforme vise à recentrer les efforts de l’ONU sur des actions plus percutantes, dans un contexte où son efficacité est de plus en plus questionnée sur la scène internationale.