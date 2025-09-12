L’ONU adopte massivement une résolution pour un État palestinien sans le Hamas

Articles recommandés -

L’Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi, à une écrasante majorité, une résolution non contraignante en faveur de la création d’un État palestinien, excluant toute participation du Hamas.

Au total, 142 pays ont soutenu le texte, connu sous le nom de « Déclaration de New York », qui prévoit des étapes « concrètes, irréversibles et limitées dans le temps » vers une solution à deux États.

La résolution condamne l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas, appelle à la libération immédiate de tous les otages et exige que le mouvement terroriste islamiste mette fin à son pouvoir à Gaza en remettant ses armes à l’Autorité palestinienne, avec l’appui de la communauté internationale.

Neuf pays, dont Israël, les États-Unis, l’Argentine et la Hongrie, ont voté contre, tandis que douze se sont abstenus. Le texte demande également une action collective pour mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à une paix durable fondée sur la mise en œuvre effective de la solution à deux États. Cette adoption précède un sommet prévu le 22 septembre à New York, coprésidé par la France et l’Arabie saoudite, où le président Emmanuel Macron doit annoncer la reconnaissance officielle d’un État palestinien. Plusieurs autres pays devraient suivre cette initiative.

Israël a fermement rejeté la résolution, dénonçant une « récompense au terrorisme », et réaffirmé son opposition à tout État palestinien qui inclurait des éléments issus du Hamas.