L'ONU adopte une résolution de cessez-le-feu à Gaza sans condamner le Hamas ni exiger la libération des otages

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, par 149 voix pour, 19 abstentions et 12 voix contre. Cette initiative espagnole ignore délibérément toute condamnation du Hamas et ne mentionne aucune exigence contraignante pour la libération des otages israéliens.

"Pourquoi pas un seul mot de condamnation ?"

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a vivement dénoncé cette résolution lors du débat spécial : "Chaque pays qui soutient cette résolution doit se poser une question : pourquoi n'avez-vous pas réussi à inclure ne serait-ce qu'un seul mot de condamnation du Hamas ? Si vous ne le condamnez pas, vous l'approuvez."

Au cours de son intervention, Danon a lu les noms des otages toujours détenus par le Hamas, soulignant l'absurdité de cette omission délibérée.

Une résolution partiale selon Israël

L'ambassadeur israélien a dénoncé une résolution qui "légitime le terrorisme et ignore délibérément le massacre, les viols et les tortures commis par le Hamas". Il a également critiqué le texte pour ses "accusations mensongères contre Israël, le renforcement du statut de l'UNRWA et l'appel au retrait israélien - sans mentionner les crimes du Hamas".

L'Espagne défend sa position

L'ambassadeur espagnol à l'ONU, Hector Gomez, a ouvert le débat en défendant l'initiative : "La communauté internationale encourage tous les pays à voter pour cette résolution. Elle souligne l'engagement envers la solution à deux États, Gaza faisant partie d'un État palestinien." Cette résolution illustre une fois de plus la fracture au sein de la communauté internationale sur le conflit israélo-palestinien, l'ONU privilégiant une approche unilatérale qui fait abstraction des responsabilités du Hamas dans le déclenchement et la perpétuation du conflit.