L’ONU alerte sur une répression "sans précédent" en Iran

Les Nations unies accusent les forces de sécurité iraniennes d’avoir mené des arrestations massives et d’avoir poursuivi des manifestants blessés jusque dans les hôpitaux. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a indiqué vendredi que des « indications crédibles » faisaient état d’interventions des forces de sécurité à l’intérieur de centres médicaux, dans le but d’arrêter des protestataires venus y recevoir des soins.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tient ce vendredi une session d’urgence consacrée aux « violences alarmantes » exercées en Iran contre les manifestants opposés au régime. Plusieurs États appellent à renforcer le mandat des enquêteurs internationaux afin de documenter les violations présumées du droit international, dans la perspective de poursuites judiciaires futures.

Selon des organisations de défense des droits humains, des milliers de personnes auraient été tuées lors des manifestations, qui constituent le plus grave défi pour le régime théocratique iranien depuis 2022. À mesure que les bilans se précisent, les tensions restent vives entre Téhéran et le président américain Donald Trump. Ce dernier avait affirmé que ses menaces militaires avaient contraint le régime iranien à mettre fin aux violences ayant causé la mort de plus de 800 manifestants, une affirmation démentie jeudi par un responsable iranien.

D’après une lettre rédigée par l’Islande, au moins 50 pays soutiennent la tenue de cette session spéciale du Conseil des droits de l’homme, invoquant des rapports crédibles faisant état de répression, d’arrestations arbitraires et de violations généralisées des droits fondamentaux à travers le pays.

« L’ampleur des crimes est sans précédent », a déclaré à Reuters Payam Akhavan, ancien procureur de l’ONU de nationalité irano-canadienne, qui doit intervenir lors de la session. « Nous tentons de préparer le terrain pour une justice transitionnelle en Iran, pour un moment de type “Nuremberg” si cela devait advenir », a-t-il ajouté, en référence aux procès historiques des dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale.