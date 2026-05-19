L’ONU dénonce le projet israélien sur l’ancien siège de l’UNRWA à Jérusalem

L’Organisation des Nations unies examine les options juridiques et diplomatiques à sa disposition après l’annonce par Israël de la construction d’un complexe militaire sur l’ancien siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est.

Dimanche, le gouvernement israélien a approuvé un projet prévoyant l’installation sur ce site d’un musée de Tsahal, d’un bureau de recrutement militaire ainsi que de futurs locaux destinés au ministère israélien de la Défense. Le terrain se situe près de la colline des Munitions, dans la partie orientale de Jérusalem.

La commissaire générale adjointe de l’UNRWA, Natalie Boucly, a affirmé que le dossier était désormais examiné par les plus hautes autorités juridiques des Nations unies à New York. « Il s’agit de locaux appartenant à l’ONU et cela constitue, au minimum, une violation de la convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies », a-t-elle déclaré lors d’une visite en Syrie.

Israël avait commencé à démolir l’ancien siège de l’UNRWA en janvier, après plusieurs années de confrontation politique et judiciaire avec l’agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens. L’État hébreu accuse régulièrement l’UNRWA de collusion avec le Hamas et d’implication dans des activités terroristes, notamment lors des massacres du 7 octobre 2023.

Le ministère israélien de la Défense avait signé en décembre un accord avec la municipalité de Jérusalem afin de renforcer la présence militaire et institutionnelle israélienne dans la capitale, notamment à travers le transfert de certaines infrastructures militaires vers la ville.