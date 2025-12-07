L’ONU exhorte les talibans à laisser ses employées afghanes accéder à leurs bureaux

L’ONU a appelé dimanche les autorités talibanes à lever l’interdiction imposée depuis trois mois aux employées afghanes de se rendre dans ses bureaux en Afghanistan, une décision qui, selon elle, met en danger la continuité de services humanitaires essentiels. « Nous demandons la levée immédiate de cette interdiction afin que nos employées puissent accéder en sécurité aux bureaux et aux terrains d’opération », a déclaré Susan Ferguson, représentante d’ONU Femmes à Kaboul, soulignant l’importance d’un accès direct aux femmes et aux filles qui dépendent de l’aide internationale.

Les talibans, qui appliquent une interprétation rigoriste de la charia, ont instauré cette mesure restrictive il y a trois mois. Plusieurs centaines d’Afghanes employées par l’ONU et ses sous-traitants sont concernées. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les autorités talibanes ont multiplié les interdictions visant les femmes : exclusion de nombreux emplois, interdiction des parcs, des salons de beauté et de toute éducation au-delà de 12 ans.

Malgré l’interdiction, les employées onusiennes poursuivent leur travail à distance, notamment pour assister les victimes des récents séismes ou les milliers de migrants renvoyés du Pakistan et d’Iran. Mais l’ONU alerte : plus cette situation perdure, plus les programmes humanitaires risquent d’être paralysés. Ferguson rappelle que cette interdiction « viole les droits humains fondamentaux » et contredit les principes d’égalité inscrits dans la Charte des Nations unies.

En septembre, le HCR avait déjà été contraint de suspendre une partie de son aide faute de personnel féminin, indispensable pour interroger et accompagner les femmes, qui représentent 52 % des migrants afghans de retour. Les autorités talibanes n’ont pas commenté ces demandes pour l’instant.