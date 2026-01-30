L’ONU menace de s’effondrer financièrement, alerte Antonio Guterres

« La crise s’approfondit, menace la mise en œuvre des programmes et risque un effondrement financier. Et la situation va encore se détériorer dans un avenir proche », a écrit Guterres, soulignant la gravité du moment. Il a mis en avant une règle budgétaire qui pèse sur le fonctionnement quotidien de l’organisation et la capacité de financer ses missions essentielles.

Le principal contributeur de l’ONU, les États-Unis, a réduit ses financements volontaires à plusieurs agences et n’a pas versé certaines de ses contributions obligatoires aux budgets ordinaire et de maintien de la paix, ce qui pèse lourdement sur les ressources disponibles. Guterres a précisé que certaines décisions de ne pas honorer des contributions évaluées, qui financent une part significative du budget adopté, ont déjà été annoncées formellement, sans nommer les pays concernés.

Il a averti que l’organisation pourrait manquer de liquidités dès juillet si les États membres ne s’acquittent pas de leurs obligations financières ou si les règles budgétaires ne sont pas profondément réformées. Cette alerte intervient dans un contexte de tensions croissantes sur le financement multilatéral et de débats sur l’efficacité et la pertinence de l’ONU à l’heure où les défis mondiaux — conflits, crise climatique, inégalités — se multiplient.