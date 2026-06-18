L'ONU menace les implantations israéliennes

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti mercredi que des groupes liés aux implantations israéliennes pourraient être ajoutés à une liste noire mondiale pour violations graves contre des enfants, après une forte hausse des attaques visant des mineurs palestiniens.

Dans son rapport annuel sur les enfants et les conflits armés, l’ONU affirme avoir recensé 38.558 « violations graves » dans le monde en 2025, touchant 24.174 enfants. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis la création du mandat en 1996.

L’ONU dit avoir vérifié la mort de 57 enfants en Judée-Samarie.

Le secrétaire général de l’ONU a également dénoncé une hausse « vertigineuse » des attaques menées par des Israéliens issus des implantations de Judée-Samarie, qui auraient entraîné "de graves violations contre des enfants palestiniens". Il a prévenu que "ces groupes" pourraient être inscrits sur la liste noire si le niveau élevé de violations se répétait en 2026.

Le rapport établi par l'ONU attribuerait 9.465 violations graves aux forces israéliennes et 326 à des Israéliens de Judée-Samarie.

Le Hamas et ses factions affiliées restent également inscrits sur la liste noire de l’ONU pour des meurtres, mutilations et enlèvements d’enfants. Le rapport attribue 2.806 violations à des groupes armés palestiniens.

L’inscription sur cette liste noire n’entraîne pas automatiquement de sanctions, mais elle expose les entités visées à une forte pression diplomatique et impose généralement la négociation de plans d’action avec l’ONU pour en être retiré.