"L'ONU ne joue aucun rôle pour résoudre les conflits", affirme Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a vivement critiqué samedi le rôle des Nations unies dans la gestion des crises internationales, estimant qu’elles n’avaient joué « pratiquement aucun rôle » dans la résolution des conflits actuels. S’exprimant lors de la 62ᵉ Conférence sur la sécurité de Munich, il a plaidé pour une réforme des institutions multilatérales et une redéfinition de l’ordre mondial.

« Les Nations unies ont encore un énorme potentiel pour être un outil au service du bien dans le monde », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’organisation restait sans réponse face aux enjeux les plus urgents. « Elles n’ont pas pu résoudre la guerre à Gaza », a-t-il affirmé, alors que le président Donald Trump a mis en place un « Conseil de paix » consacré à la question du territoire.

Marco Rubio a inscrit son propos dans une vision plus large d’une « restauration de l’ordre mondial », défendant un leadership américain assumé face aux bouleversements géopolitiques. Il a toutefois tenu à rassurer les partenaires européens sur l’avenir du lien transatlantique. Les États-Unis, a-t-il assuré, ne cherchent pas à diviser l’OTAN, mais à la « revitaliser ».

« Nous ne cherchons pas à diviser, mais à revitaliser une vieille amitié », a-t-il déclaré, appelant à une alliance « revigorée » entre nations « fières de leur culture et de leur héritage », prêtes à défendre une « même grande et noble civilisation ». Des propos destinés à réaffirmer la centralité du partenariat euro-américain, dans un contexte de tensions diplomatiques et stratégiques persistantes.