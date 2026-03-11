L’ONU pourrait exiger de l’Iran l’arrêt immédiat de ses attaques dans le Golfe

Le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait voter dès mercredi une résolution condamnant les attaques de missiles et de drones menées par l’Iran contre plusieurs pays du Golfe et la Jordanie. Selon un rapport du média Arab News, le projet de texte appelle Téhéran à mettre immédiatement fin aux frappes visant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie.

Dans le même temps, un responsable du Golfe, membre du Conseil de coopération du Golfe, a estimé que mettre fin à la guerre à ce stade reviendrait à permettre à l’Iran de devenir une puissance nucléaire. Interrogé par i24NEWS, il a affirmé que les déclarations récentes du pouvoir iranien depuis l’accession de Mojtaba Khamenei visaient surtout à masquer les dommages subis et à projeter une image d’unité et de fermeté, malgré des divergences au sommet de la direction iranienne. Selon lui, ces déclarations relèveraient davantage d’une mise en scène destinée à rassurer l’opinion interne.

Le responsable a également estimé que Téhéran pariait sur un essoufflement de la détermination américaine ainsi que sur la pression de l’opinion publique internationale en faveur d’une solution rapide au conflit.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts diplomatiques liés à la crise, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a effectué sa première visite en Israël depuis le début de la guerre. Aux côtés de son homologue israélien Gideon Sa'ar, il s’est rendu sur le site de l’impact d’un missile iranien à Beit Shemesh. Lors de cette visite, il a rencontré des proches de victimes de l’attaque, notamment Smadar Katz, qui a perdu son mari, ainsi que Shmrit Peretz, dont des membres de la famille ont également été tués dans la frappe.