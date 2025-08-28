L’ONU prolonge le mandat de la FINUL au Liban jusqu’à fin 2026, pour la dernière fois

Articles recommandés -

Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité l’extension du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) jusqu’à la fin de l’année 2026. Cette décision, adoptée par les 15 membres, précise toutefois qu’il s’agira de la dernière prolongation de cette mission de maintien de la paix.

Créée en 1978 puis renforcée en 2006, la FINUL est déployée dans le sud du Liban, le long de la frontière avec Israël, afin de surveiller l’application de la résolution 1701 qui avait mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Ses effectifs comptent actuellement environ 10 000 Casques bleus.

Israël s’est opposé à cette prolongation, estimant que la FINUL « n’agit pas suffisamment » pour empêcher l’implantation et le renforcement militaire du Hezbollah au sud du Liban. Le gouvernement israélien considère que la force onusienne a échoué à neutraliser la menace croissante posée par le mouvement chiite, soutenu par l’Iran.

Les États-Unis, qui semblaient pour la première fois se rapprocher de la position de Jérusalem, ont finalement rejoint le consensus en faveur d’un renouvellement d’un an, insistant toutefois sur la nécessité d’une évaluation finale à l’issue du mandat.