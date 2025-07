L’ONU s’oppose aux expulsions d’Afghans, dénonçant les risques de persécution

Articles recommandés -

L’ONU a appelé, vendredi, à cesser les renvois forcés d’Afghans, particulièrement ceux risquant la persécution ou la torture, après l’expulsion par l’Allemagne de 81 Afghans condamnés par la justice.« Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk demande l'arrêt immédiat du renvoi forcé de tous les réfugiés et demandeurs d'asile afghans, en particulier ceux qui risquent d'être persécutés, détenus arbitrairement ou torturés à leur retour », a indiqué une porte-parole, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève.

Elle insiste pour que les retours soient « volontaires, sûrs et dignes », conformes au droit international.

La situation en Afghanistan, sous le contrôle des talibans depuis août 2021, est « extrêmement désastreuse », avec 70 % de la population vivant dans la pauvreté. Les Afghans rapatriés risquent des violations des droits humains, notamment les journalistes et anciens fonctionnaires. Depuis janvier, l’Iran a expulsé 1,9 million d’Afghans, dont 500 000 de force depuis le 13 juin, et le Pakistan a renvoyé 800 000 personnes depuis 2023, aggravant une crise humanitaire majeure. L’Allemagne, sous l’impulsion du chancelier Friedrich Merz, durcit sa politique migratoire, suivant une tendance mondiale. L’ONU, qui avait déjà critiqué ces expulsions début juillet, réclame plus de moyens pour accueillir les réfugiés. « L’heure est à la solidarité avec le peuple afghan », plaide Shamdasani, dénonçant les accusations infondées contre les migrants, souvent boucs émissaires dans des contextes de tensions géopolitiques.