Le 29 juillet, l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), un réseau associant l’ONU, des gouvernements occidentaux et des ONG, a affirmé que "le pire scénario de famine" se déroulait actuellement dans la bande de Gaza. Ce rapport, largement relayé par les grands médias internationaux, met en cause les restrictions d’aide imposées par Israël et évoque une hausse des décès liés à la faim.

Mais selon une enquête du Washington Free Beacon, l’IPC aurait discrètement modifié ses critères d’évaluation, facilitant la reconnaissance officielle d’une famine. Historiquement, l’IPC se fonde sur des mesures précises du poids et de la taille des enfants, déclarant une famine lorsque 30 % d’entre eux souffrent de malnutrition aiguë. Or, le rapport de juillet introduit un nouvel indicateur : la circonférence du bras (MUAC), plus simple mais jugé moins fiable, avec un seuil abaissé à 15 % d’enfants touchés, assorti d’éléments non spécifiés sur la dégradation de la situation.

Ce changement, mentionné discrètement dans une note en bas de page, a surpris plusieurs professionnels humanitaires. Dans des famines précédemment reconnues en Somalie, au Soudan du Sud ou au Soudan, l’IPC avait conservé la méthode du poids-pour-taille et le seuil de 30 %. "C’est comme baisser la barre pour rendre la déclaration plus probable", a estimé un praticien chevronné.

Les données du rapport montrent que, selon la mesure MUAC, moins de 8 % des enfants sont touchés à Deir el-Balah et Khan Younès, et 16,5 % à Gaza-Ville, au-dessus du nouveau seuil, mais bien en dessous de l’ancien.

L’IPC affirme également que plus de 20 000 enfants ont été soignés pour malnutrition aiguë entre avril et mi-juillet, dont plus de 3 000 cas sévères, et que 16 décès d’enfants de moins de cinq ans liés à la faim ont été signalés depuis le 17 juillet. Toutefois, ces chiffres proviennent de documents internes non publics, souvent issus du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, ou d’ONG locales accusées de liens avec le mouvement terroriste, comme Ard el Insan.

Pour Richard Goldberg, ancien conseiller à la Maison Blanche et spécialiste de l’aide humanitaire, cette modification des règles illustre "une des plus grandes fraudes jamais perpétrées". Selon lui, "les seuils de données ne soutiennent pas l’affirmation d’une famine", mais l’ONU aurait "adapté les critères pour parvenir à l’issue politique souhaitée".