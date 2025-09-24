Articles recommandés -

Le président américain envisage un soutien accru à l'Ukraine après les intrusions de drones russes en Pologne et Estonie

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir aux médias, lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'à son avis "les pays de l'OTAN devraient intercepter les avions russes qui envahissent leur territoire". À la question de savoir s'il aiderait à intercepter ces appareils, Trump a répondu : "Cela dépend des circonstances".

Trump a ajouté : "Après avoir appris et compris en profondeur la situation militaire et économique de l'Ukraine et de la Russie, et après avoir vu les difficultés économiques qu'elle cause à la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est dans une position où elle peut se battre et reconquérir toute l'Ukraine dans sa forme originale. Avec le temps, la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, les frontières originales d'où cette guerre a commencé sont définitivement une option. Pourquoi pas ?"

"La Russie se bat sans objectif depuis trois ans et demi, dans une guerre qu'une véritable force militaire aurait dû remporter en moins d'une semaine. Cela ne distingue pas la Russie. En fait, cela la fait ressembler à un 'tigre de papier'. Lorsque les gens vivant à Moscou et dans toutes les grandes villes, villages et provinces à travers la Russie découvriront ce qui se passe réellement dans cette guerre, le fait qu'il leur est presque impossible de faire le plein à cause des longues files d'attente qui se forment, et tout le reste de ce qui arrive à leur économie de guerre, où la plupart de leur argent est investi dans la lutte contre l'Ukraine, qui a un grand moral et ne fait que s'améliorer, l'Ukraine pourra récupérer son pays dans sa forme originale, et qui sait, peut-être même aller plus loin ! Poutine et la Russie sont dans de grandes difficultés économiques, et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Dans tous les cas, je souhaite bonne chance aux deux pays." Il a encore souligné qu'il continuerait à fournir des armes à l'OTAN, "pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut".

Ces déclarations interviennent après que le 10 du mois, l'armée polonaise a confirmé que des drones russes avaient pénétré le territoire du pays : "La Russie a violé l'espace aérien du pays - par la pénétration de drones".

Dix jours plus tard, l'Estonie aussi a confirmé que des drones russes avaient pénétré son territoire, et la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, a indiqué qu'il s'agissait "d'une provocation extrêmement dangereuse. Elle aggrave encore davantage les tensions dans la région. Nous continuerons à soutenir nos États membres dans le renforcement de leurs défenses par des ressources européennes. Poutine teste la détermination de l'Occident, nous ne devons pas montrer de faiblesse".