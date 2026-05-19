L’OTAN n’a pas de plan dans le détroit d’Ormuz, mais y pense, affirme son commandant suprême

L’Organisation du traité de l’Atlantique nord n’a, pour l’heure, préparé aucun plan concret concernant une éventuelle opération dans le détroit d’Ormuz, bloqué par l’Iran, mais l’hypothèse est désormais clairement envisagée au sommet de l’Alliance. « Est-ce que j’y réfléchis ? Absolument. Mais il n’y a encore aucune planification tant que la décision politique n’a pas été prise », a déclaré mardi le commandant suprême de l’OTAN, le général américain Alexus Grynkewich.

Cette déclaration intervient alors que les tensions restent extrêmement fortes au Moyen-Orient après la guerre déclenchée par Donald Trump et Israël contre la République islamique. Le président américain reproche depuis plusieurs semaines aux Européens de l’Otan leur manque d’implication dans le conflit et leur demande de participer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transitaient près de 20 % de la production mondiale de pétrole avant son blocage par Téhéran.

Paris et Londres ont déjà pris la tête d’une coalition internationale destinée à garantir la liberté de navigation dans la zone, mais uniquement lorsque les conditions sécuritaires le permettront. « Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est dans notre intérêt de garantir la liberté de navigation dans les eaux internationales », a insisté le général Grynkewich.

Plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, ont déjà envoyé des navires dans la région afin de renforcer leur présence militaire et maritime.

Mais l’Otan reste prudente. « L’impulsion politique vient en premier, puis la planification formelle intervient ensuite », a rappelé le chef militaire américain, soulignant qu’aucune décision collective n’avait encore été prise par les membres de l’Alliance.

Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, avait lui-même reconnu début mai que les Européens avaient parfaitement compris la frustration de Donald Trump sur le dossier iranien.