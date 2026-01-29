L’UE classe les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste

L’Union européenne a franchi un cap majeur dans sa politique à l’égard de l’Iran en désignant officiellement les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste. La décision a été prise par les ministres européens des Affaires étrangères, en réponse à la répression sanglante menée par le régime iranien contre les manifestations de ces derniers mois.

« La répression ne peut pas rester sans réponse », a déclaré Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, dans un message publié sur le réseau X. « Les ministres des Affaires étrangères de l’UE viennent de prendre la décision décisive de désigner les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste », a-t-elle ajouté.

Selon Kallas, cette mesure vise directement l’appareil sécuritaire au cœur du pouvoir iranien, accusé d’avoir orchestré une répression ayant fait des milliers de morts. « Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre disparition », a-t-elle affirmé.

Les Gardiens de la révolution constituent un pilier central du régime iranien, disposant d’une influence militaire, politique et économique majeure, en Iran comme à l’étranger. Ils sont régulièrement accusés par les pays occidentaux d’être impliqués dans des opérations terroristes, de soutenir des milices armées régionales et de réprimer violemment toute contestation interne.

Cette désignation ouvre la voie à un durcissement significatif des sanctions européennes, incluant le gel d’avoirs, des interdictions de déplacement et une coopération judiciaire renforcée. Elle marque également un signal politique fort adressé à Téhéran, alors que les tensions entre l’Iran et l’Occident ne cessent de s’aggraver.

Bruxelles entend ainsi afficher une ligne de fermeté face aux violations des droits humains, tout en accentuant la pression internationale sur le régime iranien.