L'UE promet à l'Égypte une aide financière de 1,07 milliard de dollars

L'UE a déclaré vendredi qu'elle fournirait à l'Égypte une aide financière à court terme d'un milliard d'euros (1,07 milliard de dollars) pour aider à stabiliser l'économie du pays, a rapporté vendredi l'agence Reuters.

Le mois dernier, l'Égypte a accepté un programme de soutien élargi de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international et un accord avec l'UE d'une valeur de plusieurs milliards pour stimuler la coopération et aider à freiner l'immigration, alors qu'elle est aux prises avec une crise économique prolongée liée à des pénuries chroniques de devises étrangères. L'aide à court terme d'un milliard d'euros fait partie d'un ensemble plus vaste de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros, selon le communiqué. Quatre autres milliards d'euros étaient prévus comme aide à plus long terme sur la période 2024-2027, mais devaient encore être adoptés par les 27 membres de l'Union européenne. Le prêt est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et des besoins financiers du Caire, notamment après le déclenchement de la guerre de Gaza, les attaques des Houthis en mer Rouge et les répercussions de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, selon le communiqué. Comme condition préalable, l'Égypte devrait continuer à prendre "des mesures concrètes et crédibles pour respecter des mécanismes démocratiques efficaces (y compris un système parlementaire multipartite) et l'État de droit, et garantir le respect des droits de l'homme", selon le communiqué.