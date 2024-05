L'UE sanctionne des individus et des entités iraniens pour le transfert de drones à la Russie et au Moyen-Orient

Le Conseil de l'Union européenne a adopté ce vendredi des mesures restrictives à l'encontre de six individus et trois entités pour leur rôle dans le transfert de drones à la Russie dans le cadre "de sa guerre d'agression contre l'Ukraine", ainsi que pour "le transfert de drones et de missiles à des groupes armés et des entités menaçant la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge".

Parmi les entités visées, le quartier général central de Khatam al-Anbiya, une antenne centrale dans la chaîne de commandement des forces armées iraniennes, la société Kavan Electronics Behrad LLC, impliquée dans l'approvisionnement et la vente de composants pour la fabrication de drones, et la marine des Gardiens de la révolution islamique (IRGCN), impliquée dans la livraison d'armes iraniennes, y compris des drones et des missiles, à des groupes armés tels que les Houthis et le Hezbollah.

AP Photo/Manish Swarup

Le ministre de la Défense de la République islamique d'Iran, Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani, un commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF) et le chef de l'Organisation des industries aéronautiques iraniennes (IAIO), Afshin Khaji Fard, figurent également parmi les personnes sanctionnées. Les personnes et entités visées seront soumises à un gel des avoirs et à une interdiction de voyager dans l'Union européenne.