L'UE sanctionne les branches militaires du Hamas et du Jihad islamique pour les violences sexuelles commises le 7 octobre

Les pays de l'Union européenne ont inscrit vendredi les branches militaires et les forces spéciales du Hamas, ainsi que la branche armée du Jihad islamique palestinien, sur la liste des sanctions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en raison de leur responsabilité dans les violences sexuelles et sexistes généralisées commises lors de l'attaque du 7 octobre contre Israël, a rapporté Reuters.

Les pays de l'UE ont déclaré que les Brigades Qassam et Al-Quds et la Force Nukhba faisaient désormais l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de voyager dans l'UE. Il est également interdit de leur fournir des fonds, directement ou indirectement. Le Hamas et le Jihad islamique sont déjà désignés comme des organisations terroristes par l'UE.