L'UE se prépare à faire des compromis face aux droits de douane de Trump

Selon Bloomberg, l'Union européenne étudie actuellement les compromis qu'elle serait prête à consentir à l'administration Trump pour obtenir une levée partielle des droits de douane américains qui pénalisent déjà les exportations du bloc et qui devraient s'intensifier après le 2 avril.

D'après ces informations, les responsables européens ont été avertis lors de rencontres cette semaine à Washington qu'il serait impossible d'éviter les droits de douane "réciproques" que Trump imposera la semaine prochaine, selon des sources proches des discussions. Des échanges ont également débuté sur les grandes lignes d'un accord potentiel visant à atténuer ces mesures.

Face à cette situation, la Commission européenne, responsable des questions commerciales pour l'UE, a commencé à élaborer une "feuille de conditions" pour un éventuel accord. Ce document établirait les domaines de négociation concernant les mesures commerciales punitives, incluant la réduction de ses propres tarifs douaniers, des investissements croisés avec les États-Unis, ainsi que l'assouplissement de certaines réglementations et normes, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.

Une situation délicate pour l'Europe

Cette évolution illustre la position difficile dans laquelle se trouve l'Union européenne face à la politique commerciale offensive de l'administration Trump. D'un côté, Bruxelles cherche à défendre ses industries et son modèle économique; de l'autre, elle reconnaît la nécessité de faire des compromis pour éviter une guerre commerciale totale avec son principal partenaire commercial. Les secteurs européens particulièrement affectés par les droits de douane américains comprennent l'automobile, l'agroalimentaire et certains produits industriels. Ces mesures protectionnistes s'inscrivent dans la stratégie "America First" de Trump, visant à réduire le déficit commercial des États-Unis et à relocaliser des emplois industriels.

Des sacrifices stratégiques à l'étude

Parmi les compromis que l'UE pourrait envisager figurent:

- L'abaissement de certains droits de douane sur les produits américains

- L'ouverture accrue de marchés publics aux entreprises américaines

- L'allègement de normes réglementaires dans des secteurs ciblés

- Des engagements d'achats plus importants de produits américains, notamment dans le secteur énergétique

Ces pourparlers surviennent dans un contexte où les relations transatlantiques sont déjà tendues sur plusieurs fronts, notamment la défense, avec les pressions de Trump sur les dépenses militaires européennes, et la politique énergétique, avec les critiques américaines concernant la dépendance européenne au gaz russe.

Pour l'heure, aucun accord formel n'a été conclu, mais les deux parties semblent déterminées à éviter une escalade commerciale qui pourrait nuire à l'économie mondiale déjà fragilisée par diverses crises.