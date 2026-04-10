L’Ukraine a participé à l’interception de drones iraniens au Moyen-Orient, affirme Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que des spécialistes militaires ukrainiens ont contribué à intercepter des drones iraniens dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dans un contexte de fortes tensions régionales. Selon lui, Kiev a déployé des équipes spécialisées dans la lutte antidrones dans au moins quatre États, à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, qui avaient déclenché une vague d’attaques de représailles.

Zelensky a précisé que ces interventions ne relevaient pas d’exercices, mais d’un soutien opérationnel concret visant à renforcer les capacités de défense aérienne locales. "Nous avons montré à certains pays comment utiliser des intercepteurs… et oui, nous avons abattu des drones", a-t-il indiqué, en référence notamment aux drones Shahed utilisés par l’Iran.

Le dirigeant ukrainien a également souligné que cette coopération se poursuivra, y compris pendant la trêve de deux semaines conclue entre les États-Unis et l’Iran. En échange de son assistance, l’Ukraine espère obtenir divers avantages, allant de systèmes d’interception supplémentaires pour protéger ses infrastructures énergétiques à des compensations financières, voire des livraisons de pétrole.

Cette implication illustre l’élargissement du rôle militaire de Kiev au-delà de son propre conflit, tout en renforçant ses partenariats stratégiques dans un contexte international de plus en plus interdépendant.