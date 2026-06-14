L'Ukraine et l'Iran au cœur d’un entretien de 55 minutes entre Vladimir Poutine et Donald Trump

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont eu dimanche un entretien téléphonique de 55 minutes consacré à plusieurs dossiers internationaux majeurs, selon le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Au cours de la conversation, les deux dirigeants ont évoqué les relations entre la Russie et les États-Unis ainsi que plusieurs crises internationales, en particulier la guerre en Ukraine et les négociations en cours avec l’Iran.

Selon le Kremlin, Donald Trump a réitéré son appel à une cessation des hostilités en Ukraine. Le président américain aurait également exprimé sa volonté d’exercer son influence sur Kyiv ainsi que sur les partenaires européens des États-Unis afin de favoriser une solution au conflit.

Vladimir Poutine a pour sa part affirmé qu’aucune attaque ukrainienne contre des infrastructures civiles russes ne modifierait la situation sur le terrain. Le président russe a également indiqué que Volodymyr Zelensky pouvait se rendre à Moscou s’il souhaitait une rencontre directe.

Le dirigeant russe aurait également évoqué la mémoire de la Shoah lors de l’entretien, estimant que le président ukrainien ne devait pas oublier cette tragédie historique.

Les deux présidents ont aussi abordé le dossier iranien. Donald Trump a informé son interlocuteur qu’un accord entre Washington et Téhéran était proche et pourrait être rendu public dans la journée.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine s’est félicité des efforts visant à contenir les tensions entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’une escalade aurait pu embraser l’ensemble du Moyen-Orient.

Les discussions ont également porté sur les contacts diplomatiques à venir. Les deux dirigeants auraient convenu que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient prochainement en Russie pour poursuivre les échanges.

Sur un registre plus personnel, Vladimir Poutine a adressé ses félicitations à Donald Trump à l’occasion de son 80e anniversaire. Selon Iouri Ouchakov, le président américain aurait été particulièrement touché par cette attention et aurait souligné que son homologue russe était le premier dirigeant étranger à l’appeler ce jour-là.

Le Kremlin a précisé que les félicitations de Vladimir Poutine étaient informelles et reflétaient le respect qu’il porte aux « qualités de combattant » du président américain. Aucun cadeau n’a toutefois été offert à Donald Trump pour son anniversaire.

Enfin, Vladimir Poutine a souhaité bonne chance aux États-Unis pour l’organisation de la Coupe du monde de football, rappelant le succès de l’édition organisée par la Russie en 2018.

Cet échange intervient dans un contexte de contacts diplomatiques intensifiés entre Moscou et Washington, alors que plusieurs dossiers internationaux sensibles restent en cours de négociation.