L'Ukraine revendique une attaque sous-marine contre le pont de Crimée

Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a annoncé mardi avoir mené une "opération spéciale unique" contre le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée, utilisant des explosifs placés sous l'eau.

Une opération minutieusement préparée

"Le SBU a frappé le pont de Crimée pour la troisième fois - cette fois sous l'eau !", a écrit l'agence sur Telegram. L'opération, préparée pendant plusieurs mois, a visé les piliers de soutien avec 1.100 kilos d'explosifs détonés à 4h44 mardi matin.

Cette attaque fait suite à un raid aérien audacieux mené dimanche par le SBU contre la flotte de bombardiers stratégiques russes à capacité nucléaire.

Un symbole du projet poutinien

Construit après l'annexion russe de 2014, ce pont de 19 kilomètres constitue une artère vitale pour l'effort de guerre de Moscou en Ukraine et représente un projet personnel de Vladimir Poutine, symbolisant sa volonté de rattacher définitivement la péninsule ukrainienne à la Russie. Les autorités russes n'ont pas immédiatement réagi aux affirmations ukrainiennes. Si la circulation a été temporairement suspendue mardi matin, elle a repris normalement vers 9h00 locales.

Escalade symbolique

"Dieu aime la trinité sainte, et le SBU va toujours au bout des choses sans jamais faire la même chose deux fois", a déclaré Vassil Maliuk, chef du SBU. Cette troisième attaque après celles de 2022 et 2023 marque une escalade dans la guerre des infrastructures entre Kiev et Moscou.