L'Ukraine va entamer des "consultations" en Suisse avec les Américains sur un "futur accord de paix" avec Moscou

L’Ukraine va ouvrir dans les prochains jours en Suisse une série de consultations avec les États-Unis afin d’examiner les contours d’un éventuel accord de paix avec la Russie, a annoncé samedi Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien. Selon lui, ces discussions viseront à « harmoniser » la vision de Kiev et de Washington concernant les étapes à venir dans le processus diplomatique, alors que la guerre entre dans sa quatrième année.

Oumerov précise que l’Ukraine aborde ce dialogue « avec une compréhension claire de ses intérêts », laissant entendre que Kiev ne compte pas accepter certaines concessions jugées problématiques. Le président Volodymyr Zelensky a signé un décret officialisant la constitution de la délégation ukrainienne chargée de participer aux négociations. Celle-ci sera menée par Andriï Iermak, chef de la présidence et bras droit de Zelensky, et comprendra notamment Oumerov, les responsables des services de sécurité et de renseignement ainsi que le chef d’état-major. Une équipe largement dominée par les militaires, signe de l’enjeu central que représente la sécurité nationale dans ce processus.

La veille, Zelensky avait publiquement rejeté plusieurs aspects du plan américain destiné à mettre fin au conflit, tout en affirmant vouloir proposer des alternatives à Washington. Ce texte, soutenu par Donald Trump et Vladimir Poutine, provoque l’inquiétude à Kiev car il reprend plusieurs exigences russes, dont la cession de territoires ukrainiens et une réduction significative de l’armée. En contrepartie, il prévoit des garanties de sécurité occidentales pour l’Ukraine.

Ces consultations en Suisse marquent une phase délicate : Kiev veut maintenir l’appui américain sans accepter de compromis jugés dangereux pour sa souveraineté, tandis que Washington cherche à relancer une dynamique diplomatique dans un conflit enlisé.