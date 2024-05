Opération à Rafah : l'Union européenne exige qu'Israël "respecte la décision" de la CIJ

Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, a publié ce lundi une déclaration concernant le soutien de l'Union Européenne à la décision de la Cour Internationale de Justice concernant l'opération à Rafah. "Nous demandons au gouvernement israélien de respecter pleinement l'ordre du tribunal", a écrit Borrell. Il a également mentionné que mardi, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne discuterait en détail de la situation à Gaza.

La réunion urgente, décidée à l'initiative de Borrell, se tiendra en présence des ministres des Affaires étrangères de l'Egypte, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et du Qatar. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, est également invité : "Nous sommes bien sûr prêts à accueillir notre collègue israélien", a écrit Borrell.

SAID KHATIB / AFP

Dans sa déclaration, Borrell soutient qu'Israël doit respecter la décision de la CIJ : "La Cour internationale de justice est la plus haute instance judiciaire du système des Nations Unies. Tous les États membres ont l'obligation de se conformer à ses décisions. Ignorer un jugement serait contraire à l'ordre mondial que nous promouvons - ses principes et ses lois". Borrell a également menacé de déployer des observateurs européens au passage de Rafah.

AP Photo/Virginia Mayo

"Les décisions de la Cour ne sont en aucun cas dirigées contre le peuple courageux d'Israël, qui mérite de vivre en paix et en sécurité à côté du peuple palestinien. La Cour de La Haye a souligné son inquiétude pour le sort des otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre", a-t-il précisé.

Les déclarations de Josep Borrell concernant l'arrêt des opérations à Rafah résultent d'une lecture partielle et donc erronée de la décision de la Cour internationale de Justice rendue le 24 mai. Dans son ordonnance, celle-ci n'a pas ordonné l'arrêt immédiat de l'offensive israélienne dans la ville du sud de Rafah, mais indiqué a en qu'elle devrait être stoppée en cas de dommages causés aux civils. La plus haute juridiction de l’ONU, dont les décisions sont juridiquement contraignantes mais manque de mécanismes pour leur mise en œuvre, a également ordonné à Israël de maintenir ouvert le passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza.