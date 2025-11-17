La BBC affirme qu’elle se défendra "fermement" face aux menaces de poursuites de Donald Trump

La BBC tente d’éteindre l’incendie après les menaces de poursuites judiciaires de Donald Trump. Dans un message adressé lundi aux employés du groupe, son président Samir Shah a assuré que l’audiovisuel public britannique était « déterminé » à se défendre face aux accusations de diffamation de l’ex-président américain, qui réclame entre un et cinq milliards de dollars pour un montage vidéo qu’il qualifie de trompeur. Selon Trump, le magazine d’investigation « Panorama » aurait manipulé des extraits d’un discours prononcé le 6 janvier 2021 pour le faire apparaître comme incitant explicitement à l’assaut du Capitole.

Samir Shah a tenu à rassurer son personnel en affirmant qu’il n’existait « aucune base légale » permettant à Trump d’intenter une action en diffamation contre la BBC, et que celle-ci serait contestée « avec détermination ». Vendredi, Trump avait déclaré qu’il lancerait la procédure dès la semaine suivante, réactivant la polémique autour de ce montage diffusé à la veille de la présidentielle américaine de 2024, et largement critiqué, y compris au sein de la BBC.

Dans son message interne, Shah évoque également les inquiétudes liées à une éventuelle bataille judiciaire coûteuse, rappelant la nécessité de protéger les finances du contribuable britannique, principal financeur du service public via la redevance. Il souligne en outre avoir mené des discussions approfondies avec la direction de la BBC, se disant « rassuré » par la volonté de l’institution de maintenir des standards éditoriaux élevés et de regagner la confiance du public après cet épisode.

Downing Street, de son côté, refuse de commenter cette affaire, réaffirmant l’indépendance de la BBC. Le Premier ministre Keir Starmer a toutefois rappelé la semaine dernière l’importance d’un groupe audiovisuel « fort et indépendant », tout en appelant la BBC à « corriger rapidement ses erreurs » pour tourner la page d’un scandale qui fragilise son image internationale.