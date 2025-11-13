La BBC confrontée à un second cas de montage trompeur d’un discours de Donald Trump

La BBC fait face à une nouvelle tempête médiatique : le groupe audiovisuel britannique examine un deuxième cas présumé de montage trompeur impliquant un discours de Donald Trump, alors que le président américain exige toujours des excuses officielles pour un premier incident similaire.

Selon The Telegraph, l’émission Newsnight aurait diffusé en juin 2022 un reportage où des passages du discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021 – jour de l’assaut du Capitole – auraient été assemblés de manière à laisser entendre que le président sortant appelait ses partisans à marcher vers le Congrès et à « se battre comme des diables ».

Un porte-parole de la BBC a confirmé : « Ce problème a été porté à notre attention et nous menons actuellement une enquête », rappelant l’engagement de l’institution à respecter « les normes éditoriales les plus élevées ».

Cette nouvelle accusation intervient moins d’une semaine après qu’un autre programme d’information du groupe, diffusé en octobre 2024, a été reconnu fautif pour une « erreur de jugement » dans un montage similaire. L’affaire a causé un séisme interne : démission du directeur général, départ de la patronne de BBC News, et indignation du président américain.

Donald Trump menace désormais la BBC d’une action en justice d’un milliard de dollars si le documentaire incriminé n’est pas retiré et si des excuses ne sont pas présentées avant vendredi 23h59 (heure française). La BBC a répondu qu’elle s’exprimerait « en temps utile ».

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a tenté d’apaiser les tensions en réaffirmant son soutien à « une BBC forte et indépendante ».