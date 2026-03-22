La cheffe de la diplomatie de l’UE s’entretient avec le ministre iranien des Affaires étrangères

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, s’est entretenue ce jour par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, selon un responsable de l’Union européenne cité par Reuters. Cet échange s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques menées par Bruxelles pour tenter de contenir les tensions croissantes au Moyen-Orient.

Kaja Kallas a également eu des discussions séparées avec ses homologues de Turquie, du Qatar et de Corée du Sud. Les échanges ont porté sur la guerre en cours dans la région, les attaques visant les infrastructures énergétiques et l’urgence de rouvrir le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole.

Selon la même source, ces contacts font partie des efforts continus de l’Union européenne pour explorer des pistes diplomatiques susceptibles de favoriser une désescalade. Bruxelles s’inquiète en particulier des menaces visant les infrastructures civiles critiques, qui pourraient avoir des répercussions majeures pour des millions de personnes dans la région et au-delà.

Kaja Kallas s’était déjà entretenue avec Abbas Araghchi quelques jours plus tôt. Elle avait alors insisté sur l’importance de garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, un enjeu jugé prioritaire pour la sécurité énergétique de l’Europe.

Face à une situation régionale de plus en plus tendue, l’Union européenne tente de maintenir un dialogue ouvert avec Téhéran, tout en coordonnant ses positions avec ses partenaires internationaux afin de limiter les risques d’escalade.