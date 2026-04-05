La Chine aurait livré à l’Iran des matériaux pour produire des missiles

Des cargaisons en provenance de Chine pourraient avoir renforcé les capacités militaires de l’Iran, selon des informations rapportées par The Telegraph. Quatre navires auraient accosté en Iran depuis le début du conflit, transportant des matériaux nécessaires à la fabrication de propergol solide utilisé dans les moteurs de missiles.

Ces navires auraient quitté le port de Gaolan, à Zhuhai, un important centre de stockage de produits chimiques en Chine. D’après des experts, les cargaisons pourraient contenir du perchlorate de sodium en quantité suffisante pour permettre la production de plusieurs centaines de missiles balistiques. Toutefois, des incertitudes demeurent quant à la capacité réelle de l’Iran à transformer ces matériaux en armement opérationnel, notamment après les frappes récentes menées par les États-Unis et Israël contre ses infrastructures militaires.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions croissantes. Le président américain Donald Trump a adressé un nouvel ultimatum à Téhéran, lui donnant 48 heures pour rouvrir le détroit d’Ormuz, sous peine de représailles sévères. Il a notamment menacé de viser des infrastructures stratégiques telles que les centrales électriques, les installations pétrolières et les usines de dessalement d'eau de mer.

Washington estime que de telles frappes pourraient porter un coup majeur à l’économie iranienne et à ses capacités logistiques. Dans ce climat déjà explosif, l’éventuelle implication indirecte de la Chine dans l’approvisionnement de matériaux sensibles pourrait encore accroître les tensions géopolitiques autour du programme balistique iranien.