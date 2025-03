La Chine reste la principale menace militaire et cyber pour les États-Unis (rapport)

Un rapport des agences de renseignement américaines publié mardi identifie la Chine comme la principale menace militaire et cybernétique pour les États-Unis.

Selon l'évaluation annuelle des menaces établie par la communauté du renseignement américain, la Chine possède la capacité de frapper les États-Unis avec des armes conventionnelles, de compromettre les infrastructures américaines par des cyberattaques et d'endommager ses actifs spatiaux. Le rapport indique également que Pékin ambitionne de supplanter les États-Unis en tant que puissance dominante en intelligence artificielle d'ici 2030.

Le document souligne que la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine cherchent tous à défier les États-Unis via des campagnes ciblées pour obtenir un avantage stratégique. Il précise notamment que la guerre menée par Moscou en Ukraine lui a fourni "une abondance d'enseignements sur la façon de combattre les armements occidentaux et le renseignement dans un conflit de grande envergure".