La CIJ ordonne à Israël de faciliter l’aide humanitaire à Gaza

La Cour internationale de justice (CIJ) a statué qu’Israël, en tant que "puissance occupante", est tenu de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, y compris celle fournie par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Dans une déclaration, le président de la CIJ, Yuji Iwasawa, a souligné l’obligation d’Israël de répondre aux « besoins fondamentaux » de la population gazaouie, en garantissant l’accès aux ressources essentielles à leur survie, telles que la nourriture, l’eau et les médicaments.

« La Cour considère qu’Israël doit accepter et faciliter les programmes de secours mis en œuvre par les Nations unies et leurs entités, dont l’UNRWA », a affirmé Iwasawa.

Israël a "rejeté catégoriquement" la décision consultative de la Cour internationale de justice (CIJ). Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, a dénoncé sur X "une nouvelle tentative politique visant à imposer des mesures contre Israël sous couvert du droit international".