La Colombie cherche à s'associer à l'affaire de Pretoria qui accuse Israël de "génocide" à Gaza

La Colombie a demandé à la Cour internationale de justice de l'autoriser à intervenir dans l'affaire de l'Afrique du Sud qui accuse Israël de "génocide" dans la bande de Gaza.

Dans sa requête, la Colombie demande à la Cour de garantir "la sécurité et, en fait, l'existence même du peuple palestinien". La CIJ, la plus haute juridiction des Nations unies, peut autoriser les États à intervenir et à donner leur avis. Plusieurs États ont déclaré qu'ils chercheraient également à intervenir dans cette affaire, mais jusqu'à présent, seuls la Colombie et le Nicaragua ont déposé une requête publique.

La semaine dernière, les juges de la CIJ ont ordonné à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour garantir que les denrées alimentaires de base parviennent sans délai aux Palestiniens de Gaza. En janvier, la CIJ, a ordonné à Israël de s'abstenir de tout acte susceptible de relever de la convention sur le génocide et de veiller à ce que ses troupes ne commettent aucun acte génocidaire à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Israël nie avoir pris pour cible des civils palestiniens, affirmant que son seul intérêt est d'anéantir le groupe terroriste Hamas. Les avocats d'Israël ont rejeté l'affaire de l'Afrique du Sud, estimant qu'il s'agissait d'un abus de la convention sur le génocide.