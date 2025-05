La Colombie nomme son premier ambassadeur auprès de l'"État de Palestine"

La Colombie a officiellement nommé lundi Jorge Ivan Ospina premier ambassadeur du pays auprès de l'"État de Palestine", officialisant ainsi sa présence diplomatique avec une ambassade à Ramallah, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu. Cette nomination fait suite à la reconnaissance officielle de l'"État de Palestine" par la Colombie en 2018. Auparavant, les relations étaient principalement entretenues par l'intermédiaire d'organisations multilatérales.

M. Ospina, ancien maire de la ville de Cali, a publiquement annoncé sa nomination sur son compte X, exprimant sa gratitude envers le président Gustavo Petro et la ministre des Affaires étrangères Laura Sarabia. Il a réaffirmé son engagement à "dénoncer le 'génocide' dont le peuple palestinien est victime aujourd'hui" et à œuvrer pour "la liberté de ceux qui y vivent".

Selon Bogota, la nouvelle ambassade devrait œuvrer à la libération de l'otage israélo-colombien Elkana Bohbot, détenu par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre 2023, et se concentrer sur l'aide humanitaire et la promotion d'une solution à deux États. M. Ospina a déclaré qu'il espérait se rendre à Ramallah "dès que possible".

Outre l'ordre d'ouvrir une ambassade à Ramallah, le chef de l'Etat colombien, Gustavo Petro, a également annoncé la suspension des exportations de charbon vers Israël en raison de la guerre à Gaza, déclarant que celles-ci ne reprendraient que "lorsque le 'génocide'" à Gaza aurait pris fin. Critique virulent d'Israël, Petro a annoncé en mai 2024 la rupture des relations diplomatiques avec Israël en raison de la guerre menée à Gaza.