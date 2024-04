La compagnie aérienne Ryanair annonce la reprise de ses vols pour Israël

La compagnie irlandaise à bas prix Ryanair a déclaré qu'elle reprendrait ses vols à destination et en provenance d'Israël le 3 juin, après la décision de l'aéroport international Ben Gurion de rouvrir le terminal 1, qui est principalement utilisé par les compagnies à bas prix.

"C'est une excellente nouvelle que l'aéroport Ben Gurion rouvre le terminal 1, ce qui a permis à Ryanair de reprendre ses activités à Tel-Aviv avec des vols hebdomadaires à destination et en provenance de Chypre, de l'Allemagne, de la Grèce et de l'Italie", a déclaré un porte-parole de Ryanair. La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers annonce qu'à partir du 3 juin, elle assurera 40 vols par semaine entre Athènes, Bari, Berlin, Budapest, Malte, Milan et Paphos et l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv. Fin mars, le ministère israélien des Transports a annoncé son intention de rouvrir le terminal 1 à partir du 1er juin, après sa fermeture lorsque la guerre a éclaté avec l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas dans le sud d'Israël et que presque toutes les grandes compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols à destination de Tel Aviv. Le 27 février, Ryanair a de nouveau suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv, un mois après avoir repris ses activités en Israël avec un programme réduit. Le transporteur à bas prix a déclaré que la fermeture du terminal 1, qui est principalement utilisé par les compagnies charter et les compagnies à bas prix ainsi que pour le trafic aérien intérieur, l'avait contraint à utiliser le terminal 3, qui impose des frais plus élevés.