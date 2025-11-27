La Corée du Nord rend le russe obligatoire à l’école et renforce son rapprochement avec Moscou

La Corée du Nord a décidé d’introduire l’apprentissage du russe comme matière obligatoire dès la quatrième année de scolarité, une mesure qui illustre le rapprochement accéléré entre Pyongyang et Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, a rapporté Politico. L’annonce a été faite à Moscou par Alexandre Kozlov, ministre russe des Ressources naturelles et co-président de la commission intergouvernementale russo–nord-coréenne.

Selon lui, environ 600 Nord-Coréens apprennent actuellement le russe, faisant de cette langue l’une des trois plus étudiées du pays. En miroir, 3 000 écoliers et 300 étudiants russes suivent des cours de coréen. Cette dynamique s’inscrit dans une coopération éducative élargie touchant des secteurs comme la banque, l’énergie, la médecine ou la géologie. Moscou construit notamment un nouveau centre de formation en langue russe à l’université normale Kim Chol Ju à Pyongyang.

La collaboration ne se limite toutefois pas à l’éducation. Depuis deux ans, les liens bilatéraux se sont nettement resserrés, soutenus par des intérêts stratégiques convergents. Pyongyang a expédié des armes à Moscou, envoyé des soldats sur la ligne de front en Ukraine et dépêché des équipes de déminage dans la région russe de Koursk, brièvement occupée par les forces ukrainiennes. Sur le plan cybernétique, deux des groupes de piratage les plus actifs au monde, Gamaredon côté russe et Lazarus côté nord-coréen, ont été observés en train de partager infrastructures et outils.

Sur le front touristique, l’été 2025 a vu l’arrivée massive de vacanciers russes dans les stations nord-coréennes, facilitée par l’ouverture de vols directs entre la Russie et Pyongyang.

À travers cette nouvelle réforme éducative comme dans les domaines militaire, économique et technologique, Moscou et Pyongyang affichent une alliance renforcée, portée par les bouleversements géopolitiques depuis la guerre en Ukraine.